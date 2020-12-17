جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال خطاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بموسكو فى المجمع المقدس الذى عُقِد افتراضيّا "عن بعد"، وخلاله حذّر البطريرك الروسى رؤساء الأساقفة من ناكرى فيروس كورونا، الذين يؤمنون بأن الجائحة قد صُنعت لإبعاد الناس عن الكنيسة قائلا: "عندما يقول لنا أحَدٌ – ومنهم أيضاً كهنة – أنَّه لا وجود لجائحةٍ، وأنَّ كلَّ هذا كذبٌ خُلق عن قصد ليحدَّ من عدد زوار الكنائس ومن حركة الناس، يكون الجواب لهذه الأكاذيب هو وفاة آبائنا وإخوتنا الّذين خسِروا المعركة مع "كوفيد-19".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك موسكو: فقدنا 100 راهب وكاهن من الكنيسة الروسية بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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