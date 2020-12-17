بوتين: لم أتلق التطعيم ضد كورونا.. ولكن سأفعل في أقرب وقت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم يتلق لقاح فيروس (كورونا) حتى الآن، مؤكدا ضرورة الاستماع لتوصيات المتخصصين بعناية.
وقال الرئيس الروسي -خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس- "أحث الجميع على الانتباه الشديد والاستماع لتوصيات المتخصصين"، وأضاف: "يخبرنا الخبراء أن اللقاحات التي يتم تداولها اليوم يتم توفيرها للمواطنين من فئة عمرية معينة، وبالنسبة لأشخاص مثلي، لم يتم الوصول إلى اللقاحات بعد".
وتابع "أكرر مرة أخرى، أنا شخص ملتزم بالقانون وأستمع إلى توصية المتخصصين لدينا، لذلك كما يقول الخبراء لم أقم بتلقي هذا اللقاح، ولكنني سأفعل ذلك بالتأكيد في أقرب وقت ممكن".
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