الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان الإدارة الأمريكية رسميًا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم /الخميس/ - عن أمله في أن يسهم هذا القرار في دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان ليشكل بداية أفق جديد من النمو الاقتصادي، لتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

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