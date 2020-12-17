خـاص.. مصر تتسلم قرضا كويتيا الأيام المقبلة

صرح مصدر كويتي مسئول، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، بأن مصر ستتسلم الأيام المقبلة قرضًا من الحكومة الكويتية يتم ضخه فى مشروعات استثمارية كبرى.

وأشاد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، بقوة الاقتصاد المصري وتوفر مناخ الاستثمار الجاذب للمستثمرين، لا سيما بعد قانون الاستثمار الجديد الذى أزال المعوقات وتخوفات المستثمرين.

يشار إلى أن حكومة الكويت من أكبر الداعمين للاقتصاد المصري سواء بالتعاون المشترك أو من خلال ودائع فى البنك المركزى المصري، ما يبرهن على ثقة الكويت فى صلابة الاقتصاد المصري.

وتشير تقارير عالمية إلى أن مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار سواء فى أفريقيا أو الشرق الأوسط، وأن لديها مقومات وإمكانيات تميزها عن غيرها من البلدان، فيما كشفت تقارير لصندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخرًا أن مصر الدولة الـ 19 تصنيفًا من حيث حجم الاقتصاديات العالمية سابقة دولا عربية وخليجية مثل الكويت وقطر والبحرين، كما أكد تقرير النقد الدولى أن مصر أكثر منطقة جاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط.