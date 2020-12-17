رغم لقائها ماكرون.. رئيسة المفوضية الأوروبية لن تعزل نفسها

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أنها لن تعزل نفسها رغم لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم، الخميس.

وقال المتحدث باسم المفوضية، اليوم الخميس، إن فون دير لاين "ليس لديها خطة للعزل الذاتي".

وأضاف المتحدث أن رئيسة المفوضية الأوروبية التقت بماكرون، في وقت سابق من الأسبوع، لكن السلطات الفرنسية قالت إن الاجتماع لا يشكل اتصالا وثيقا يتطلب العزلة الذاتية.

وبدلًا من ذلك، قرر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عزل نفسه كإجراء احترازي بعد لقاء ماكرون.

وأعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم الخميس، دخول رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، العزل الذاتي عقب مخالطته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع سابق.



وكان كل من رئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، ورئيس المجلس الأوروبي، والسيدة الأولى الفرنسية قد دخلوا العزل الذاتي عقب مخالطة إيمانويل ماكرون.



وأعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الخميس، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد موعد انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ في دول الاتحاد اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد.