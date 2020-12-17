لا يوجد دليل.. بوتين: منشأ فيروس كورونا غير معروف حتى الآن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك الكثير من الشائعات عن منشأ كورونا ولكن لا يوجد أي أدلة تثبت الاتهامات بحق أحد.

وأعلن بوتين أنه لم يتلق لقاح فيروس (كورونا) حتى الآن، مؤكدا ضرورة الاستماع لتوصيات المتخصصين بعناية.

وقال الرئيس الروسي -خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس- "أحث الجميع على الانتباه الشديد والاستماع لتوصيات المتخصصين"، وأضاف: "يخبرنا الخبراء أن اللقاحات التي يتم تداولها اليوم يتم توفيرها للمواطنين من فئة عمرية معينة، وبالنسبة لأشخاص مثلي، لم يتم الوصول إلى اللقاحات بعد".

وتابع : "أكرر مرة أخرى، أنا شخص ملتزم بالقانون وأستمع إلى توصية المتخصصين لدينا، لذلك كما يقول الخبراء لم أقم بتلقي هذا اللقاح، ولكنني سأفعل ذلك بالتأكيد في أقرب وقت ممكن".

وأكد بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن "المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة".

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس: أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة".

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".

وتابع بوتين:"كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جمالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المئة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية".