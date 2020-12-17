انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تأكيد إصابة ماكرون بفيروس كورونا.. تصريح غريب حول سبب الاصابة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في خبر صادم للفرنسيين، قامت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس بالإعلان عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد Covid19، وذكرت ان الرئيس سيواصل أداء مهامه الرئاسية على الرغم من الإصابة.

وأطلق مكتب الرئيس الفرنسي بيانا قال فيه: ” انه جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) عقب ظهور أول أعراض”.

وأشارت الرئاسة الفرنسية الى انه سيتم عزل الرئيس الفرنسي ماكرون خلال الأيام القليلة التالية، كما ذكرت الرئاسة انه يتم الان فحص وتحديد الحالات المحتمل مخالطتها للرئيس ماكرون حتى يتم ابلاغهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، وأضافت الرئاسة الفرنسية انه غير معلوم كيف تم إصابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

ومن المنتظر ان يقوم ماكرون بالذهاب للحجر الصحي وعزل نفسه خلال الأسبوع الحالي، وذلك لتجنب انتشار وتفشي عدوي فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وأخيرا ذكرت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيواصل مهامه لإدارة شئون البلاد وإقامة كافة الاجتماعات من خلال تقنية الفيديو.

ويذكر ان ماكرون كان قد تسبب حالة من الجدل بشأن تصريحات حول الإسلام والمسلمين، كما تم اعتماد خطة عمل حول “النزعات الانفصالية والتطرف”، التي تهدف لإقرار قانون يكافح من يستخدمون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية الفرنسية.

وعلى الجانب الاخر استنكر الازهر الشريف من خلال مجمع البحوث الإسلامية تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، المسيئة للإسلام، كما استنكر مجمع البحوث الإسلامية كافة الاتهامات البطالة التي صرح بها ماكرون تجاه الإسلام والمسلمين، مؤكدين ان الدين الإسلامي يدعوا للسماحة والسلام بين جميع البشر حتى من لا يؤمنون به.

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