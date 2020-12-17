كيفية تنزيل فري فاير بخطوات موضحة وسهلة، فقد يبحث الكثير من محبين الألعاب في وطننا العربي والشرق الأوسط عن طريقة وتحميل فري فاير للكمبيوتر والأندرويد وجميع هواتف المحمول لجميع الشركات، فقد يتوجد نوع جهاز محدد به عائقة في طريقة التحميل، ولذلك فقد نسهل عليكم ذلك الأمر بإستدارج طريقة التحميل من خلال ذلك المقال ونعرفكم علي كيفية تنزيل فري فاير بخطوات سلسة، تابعوا معنا الخطوات في السطور التالية.كيفية تنزيل فري فاير
تحتوى لعبة فري فاير علي مجموعة كبيرة من اللاعبين حول العالم قد يصل عددهم الي 50 لاعب، حيث يتم وضعهم في مكان واحد داخل اللعبة ليبدأ اللاعب في استكشاف المكان الذي تم إنزاله فيه في وقت مُحدد له وهو ما يسمي بالجزيرة ثم يبدأ في البحث علي أدوات القتال والدفاع عن النفس حين محاربة أعدائة، وتتميز لعبة فري فاير التي يتم تحميلها علي جهاز الكمبيوتر “تحميل فري فاير للكمبيوتر“ أنها لعبة ذات مساحة قليلة ولا تُعتبر من الألعاب الثقيلة للكمبيوتر أو الهاتف المحمول وأيضاً وذلك لكون حجمها 500 ميجا بايت فقط، حيث لا تأخذ وقت طويل من أجل تحميلها، وقد يتم تحميل فري فاير للكمبيوتر عن طريق ملف apk، ويمكنك تحميلها أيضاً من خلال سوق Play، وذلك بالضغط علي أخر اختيار، ثم تسجيل الدخول الي حساب Google، أو يمكنك تحميلها بالخطوات التالية:
- عليك بتثبيت Android (BLUESTACKS) علي الكمبيوتر، ثم تشغيل BlueStacks.
- قم بالدخول من حسابك الخاص بجوجل Google وتشغيل متجر جوجل بلاي.
- من خلال BlueStacks علي متجر جوجل بلاي قم بالبحث عن لعبة فري فاير، ثم قم بالتحميل المجاني وتثبيته علي جهاز الكمبيوتر واستمتع بالنسخة المجانية.
لشحن فري فاير مجانا عليك بإتباع الخطوات الآتية:
- قم بالذهاب الي جوجل بلاي علي هاتفك الجوال، ثم تحويل متجر جوجل بلاي الي أمريكي.
- قم بتنزيل التطبيقات التي تُعطيك نقاط فور تحميلها لعد النقاط بعد ذلك لتحويلها الي جواهر فري فاير المجانية.
- عند الضغط علي تثبيت تظهر أمامك تلك النقاط، قم بالضغط للحصول علي النقاط، ثم يمكنك إلغاء عملية التثبيت بعد ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تنزيل فري فاير بخطوات موضحة شحن فري فاير عن طريق فوري ومجاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.