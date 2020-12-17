كيفية تنزيل فري فاير بخطوات موضحة شحن فري فاير عن طريق فوري ومجاني

كيفية تنزيل فري فاير بخطوات موضحة وسهلة، فقد يبحث الكثير من محبين الألعاب في وطننا العربي والشرق الأوسط عن طريقة وتحميل فري فاير للكمبيوتر والأندرويد وجميع هواتف المحمول لجميع الشركات، فقد يتوجد نوع جهاز محدد به عائقة في طريقة التحميل، ولذلك فقد نسهل عليكم ذلك الأمر بإستدارج طريقة التحميل من خلال ذلك المقال ونعرفكم علي كيفية تنزيل فري فاير بخطوات سلسة، تابعوا معنا الخطوات في السطور التالية.

كيفية تنزيل فري فاير

تحتوى لعبة فري فاير علي مجموعة كبيرة من اللاعبين حول العالم قد يصل عددهم الي 50 لاعب، حيث يتم وضعهم في مكان واحد داخل اللعبة ليبدأ اللاعب في استكشاف المكان الذي تم إنزاله فيه في وقت مُحدد له وهو ما يسمي بالجزيرة ثم يبدأ في البحث علي أدوات القتال والدفاع عن النفس حين محاربة أعدائة، وتتميز لعبة فري فاير التي يتم تحميلها علي جهاز الكمبيوتر “تحميل فري فاير للكمبيوتر“ أنها لعبة ذات مساحة قليلة ولا تُعتبر من الألعاب الثقيلة للكمبيوتر أو الهاتف المحمول وأيضاً وذلك لكون حجمها 500 ميجا بايت فقط، حيث لا تأخذ وقت طويل من أجل تحميلها، وقد يتم تحميل فري فاير للكمبيوتر عن طريق ملف apk، ويمكنك تحميلها أيضاً من خلال سوق Play، وذلك بالضغط علي أخر اختيار، ثم تسجيل الدخول الي حساب Google، أو يمكنك تحميلها بالخطوات التالية:

عليك بتثبيت Android (BLUESTACKS) علي الكمبيوتر، ثم تشغيل BlueStacks. قم بالدخول من حسابك الخاص بجوجل Google وتشغيل متجر جوجل بلاي. من خلال BlueStacks علي متجر جوجل بلاي قم بالبحث عن لعبة فري فاير، ثم قم بالتحميل المجاني وتثبيته علي جهاز الكمبيوتر واستمتع بالنسخة المجانية.

شحن فري فاير عن طريق فوري ومجاني

لشحن فري فاير مجانا عليك بإتباع الخطوات الآتية: