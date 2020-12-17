وزير الصحة النمساوي يبحث مع حكام الولايات التسع غدا تشديد إجراءات مكافحة كورونا

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أنه سيجرى غدا الجمعة محادثات مع حكام الولايات التسع حول إقرار المزيد من الإجراءات لاحتواء وباء فيروس /كورونا/ المستجد فى ظل استمرار الاصابات والوفيات المرتفعة في البلاد .
وقال أنشوبير ،في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه بالنظر إلى عدد الإصابات وتلك الخاصة بمرضى العناية المركزة ينبغي مناقشة اتخاذ خطوات أقوى للتصدي لزيادة حدة الإصابات ، معربا عن انزعاجه لتسجيل 218 وفاة أمس الأربعاء في مستوى قياسي جديد لحالات الوفاة .
ومن جانبه، دعا هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بروجنلاند إلى إغلاق المتاجر والمدارس ، لافتا إلى الحاجة لما يمكن تسميته"راحة عيد الميلاد".
ومن جانبها، لفتت مصادر إعلامية اليوم إلى إعلان اورسولا فون دير لين رئيس المفوضية الأوروبية أن التطعيم ضد كورونا على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل موحد يبدأ في 27 ديسمبر الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن النمسا كانت تخطط لبدء التطعيم قبل عيد الميلاد وسوف تضطر إلى تأجيل الموعد للتوافق مع دول الاتحاد الأوروبي.
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