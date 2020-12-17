الرئيس الكوري الجنوبي: يجب علينا إحداث تحول كبير لاقتصاد البلاد في عام 2021

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم /الخميس/ أنه يتوجب على بلاده أن تتغلب على أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وإحداث تحولا كبيرا لاقتصادها في العام المقبل.
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي -خلال جلسة موسعة للمجلس الاقتصادي الاستشاري الوطني حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه يتعين تحويل عام 2021 إلى فترة تحول كبير لاقتصاد البلاد، موضحا أن نقطة البداية لذلك تتمثل في التغلب على أزمة كورونا.
كما أشار إلى أن بلاده حققت أداء جيدا نسبيا هذا العام على الرغم من جائحة كورونا، مؤكدا على ضرورة الحد من انتشار كورونا.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى استخدام جميع تدابير السياسة المتاحة لتحقيق انتعاش واضح في سبل عيش الناس.
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