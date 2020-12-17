تزامنا مع بدء التطعيم.. استقرار ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا بـ السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس في مؤتمرها الصحفي حول مستجدات الفيروس، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصبح الإجمالي 360516 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 351365 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6091 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3060 والحالات الحرجة 453 حالة.

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، حسبما أفادت وسائل الإعلام السعودية.

وتزامنا مع انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة، تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة للقاح كورونا.

وأمس، أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.

وأشار الربيعة في تصريحات له إلى أنه فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح منذ أول أمس الثلاثاء، عن طريق تطبيق "صحتي"؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.