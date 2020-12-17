بعد إصابته بـ كورونا.. الرئاسة الفرنسية تكشف كيفية عمل ماكرون الفترة المقبلة

أعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزية"، اليوم، الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيواصل عمله عبر لقاءات افتراضية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان القصر الرئاسي الفرنسي كشف عن إيجابية مسحة ماكرون، ما أكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن "الإليزيه"، دخول الرئيس الفرنسي العزل الذاتي لمدة 7 أيام، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسببت إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا في إعلان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عزل نفسه كإجراء احترازي بعد لقاء ماكرون.

كما أعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم الخميس، دخول رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، العزل الذاتي عقب مخالطته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع سابق.

وكان كلا من رئيس الوزراء الفرنسي، ورئيس الوزراء الأسباني، والسيدة الأولى الفرنسية قد دخلوا العزل الذاتي عقب مخالطة إيمانويل ماكرون.

بينما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أنها لن تعزل نفسها رغم لقائها ماكرون، حيث قالت السلطات الفرنسية قالت إن الاجتماع لا يشكل اتصالا وثيقا يتطلب العزلة الذاتية.