البرلمان الأوروبي يحدد موعدًا نهائيًا لانتهاء مفاوضات البريكسيت

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنه تم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا نهائيا لانتهاء المفاوضات والاتفاق على صفقة تجارية وأمنية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست".

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه إن المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في "المرحلة النهائية"، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل لصفقة بريكست يوم الجمعة.

وأضاف بارنييه أنه كان هناك "تقدم جيد، لكن العقبات الأخيرة لا تزال قائمة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي حُذر فيه أعضاء البرلمان من إمكانية استدعاؤهم من عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل إذا تم الاتفاق على صفقة تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول البريكسيت.

ولا يزال بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مؤقتا قبل 31 ديسمبر، لتجنب مغادرة المملكة المتحدة للمرحلة الانتقالية دون ترتيبات جديدة مع الكتلة، حتى بدون موافقة البرلمان.

وسيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ذلك في يناير، بعد إجراء مناقشات في اللجنة، لكن المفوضية الأوروبية لا ترغب في المضي قدما دون أن يقول البرلمان كلمته في الأسابيع الثلاثة المتبقية من العام.