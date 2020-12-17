بوتين عن الرسوم المسيئة للرسول: لابد أن يتوقع المسيئون رد الفعل

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، بالقول إن المسيئين لمشاعر المؤمنين لابد وأن يتوقعوا رد الفعل.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الإساءة للنبي محمد إن "المسيئين لمشاعر المؤمنين لابد وأن يتوقعوا رد الفعل ولكنه لا ينبغي أن يكون عدواني".

وأشار بوتين الى أن رد الفعل على انتهاك حقوق المؤمنين يجب ألا يؤدي إلى حرمان المرء من حياته عبر عمليات قتل أو انتقام ضد الناس الأبرياء.

وأثارت الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، موجة عارمة من الغضب اجتاحت العالم الإسلامي والتي دافعت عنها فرنسا باعتبارها "حرية تعبير"، ما دفع لانطلاق حملات شعبية لمقاطعة البضائع الفرنسية.

وفي أكتوبر الماضي، قطع أحد الطلبة رأس مدرس فرنسي بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير، كان "يجسد الجمهورية"، وإن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية".

ويعقد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي الكبير وهو ملخص واقعي لهذا العام، وذلك عبر الفيديو من مقر الرئاسة في نوفو أوغاريوفو، ضواحي موسكو في ظروف غير مسبوقة.

وقد تسببت جائحة الفيروس المستجد في تغيير المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، والذي عادة ما يجمع عددا كبيرا من الصحفيين الروس والأجانب، لكن حدث هذا العام انتقل إلى المجال الافتراضي بسبب الاحتياطات المتعلقة بـ كوفيد-19.