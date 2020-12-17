إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا
أعلن قصر الإليزيه يوم الخميس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا
وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.
وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنهم يحاولون معرفة مكان وكيفية إصابته بالمرض.
وحضر ماكرون اجتماعا لزعماء الدول في المجلس الأوروبي في العاشر والحادي عشر من ديسمبر.
وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه إن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس سيقوم أيضا بعزل نفسه بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية.
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