بسبب كورونا.. بيان صادم لملك السويد يثير الدهشة

خطاب ألقاه مؤخرًا إلى الأمة

وصف الملك كارل السادس عشر جوستاف، البالغ من العمر 74 عامًا، عام 2020 بأنه عام رهيب، مؤكدًا أن السويد فشلت في إنقاذ الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا، عبر

قال ملك السويد في خطابه اليوم الخميس إلى شعبه، "أعتقد أننا فشلنا، لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين ماتوا، وهذا أمر مروع"، وفقًا لما نقلته الإذاعة الوطنية SVT، إنه شيء نعاني منه جميعًا.

وأضاف أن "الشعب السويدي عانى كثيرا في ظل ظروف صعبة"، وتابع قائلا "أنت تفكر في جميع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من توديع أفراد أسرهم المتوفين".

وحول قيود الصحة العامة، قال ملك السويد "أعتقد أنها تجربة ثقيلة ومؤلمة ألا تكون قادرًا على قول وداعًا دافئًا".

وأثار بيان الملك السويدي الدهشة، حيث فسره الكثيرون على أنه انتقاد للحكومة، وهو أمر لا يشارك فيه الملك السويدي، الذي يحكم منذ عام 1973 ، تقليديًا.

إنه أمر مذهل وغير مألوف منه أن يتحدث بهذه الطريقة، وفقًا للدستور، فإن دوره هو أن يكون شخصية رمزية، لا يتحدث سياسيًا، كما قال هنريك ويناندر، أستاذ القانون العام في جامعة لوند، لـ SVT.

وقال ويناندر باندهاش كبير "من الواضح أن هذا سيكون له تأثير".

كما أعرب يوهان ت. ليندوال، رئيس تحرير صحيفة سفينسك دامتيدنينج، عن اندهاشه أيضًا من بيان الملك السويدي، قائلا: أنا مندهش من أنه في دوره كرئيس للدولة يدلي بمثل هذا التصريح الحاد.

وقال ليندوال إنه سيتم تفسيره على أنه انتقاد للحكومة الحالية التي تتحمل المسئولية النهائية عن الاستراتيجية، مشيرًا إلى تسونامي عام 2004 في جنوب شرق آسيا باعتباره المرة الأخيرة التي أدلى فيها الملك بتصريحات انتقادية.

لكن تصريحات كارل السادس عشر جوستاف تتماشى مع التقرير المؤقت الأول لما يسمى بـ "هيئة كورونا''، والتي تم تشكيلها الصيف الجاري لتقييم جهود السويد لوقف انتشار العدوى.

ووفقًا للتقرير، عانت رعاية المسنين لفترة طويلة من أوجه القصور الهيكلية الرئيسية وكانت "غير مجهزة" للتعامل مع الوباء.

وأشارت الإذاعة السويدية إلى أن اللجنة أشارت إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية النهائية عن فشل استراتيجية حماية المسنين حتى الآن.

ومن بين أمور أخرى، لم تكن هناك نظرة عامة وطنية على استعداد البلديات لمواجهة الوباء وسلطات الدولة لعدم محاولتها الحصول على خطة شاملة. جاء فى التقرير أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السويدية ووكالاتها فى الربيع جاءت متأخرة للغاية ولم تكن كافية.

وكتبت اللجنة أن "رعاية المسنين تُركت إلى حد كبير وحدها للتعامل مع الوضع المتأزم".

وحوالي 90 في المائة من أكثر من 7800 سويدي ماتوا حتى الآن بتشخيص كوفيد 19 كانوا فوق 70 عامًا أو أكثر، نصفهم يعيشون في مساكن متخصصة.

السويد، وهي دولة يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، شهدت ما يقرب من 350 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 7802 حالة وفاة.

وفي نوفمبر، شهدت الدولة الاسكندنافية، التي تميزت منذ فترة طويلة عن بقية العالم في نهج عدم التدخل في معالجة فيروس كورونا ، بدون عمليات إغلاق ومعظم التوصيات، أعلى معدل وفيات فائض منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

ونظرًا لأن كورونا هو ثالث أكبر سبب للوفاة بعد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية فقط ، انتقلت الحكومة السويدية من التوصيات إلى الحظر الصريح ، حيث تم إدخال مجموعة جديدة من القيود في أواخر نوفمبر.