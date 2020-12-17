السعودية وأنجولا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم /الخميس/، مع وزير خارجية أنجولا تيتي أنتونيو، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد جرى - خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بأنجولا - بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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