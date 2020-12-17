عقب مخالطة ماكرون.. رئيس وزراء جديد يدخل الحجر الصحي

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، دخوله الحجر الصحي بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصيب بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكان القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه" كشف اليوم الخميس، إيجابية مسحة كورونا للرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يخضع للعزل الذاتي، عقب يومين من تخفيف القيود المفروضة في البلاد.

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام، حيث تقرر إلغاء جميع الرحلات الخارجية التي كان مقرر قيامه بها، بما في ذلك رحلته إلى لبنان.

وعن كيفية انتقال العدوى إلى الرئيس الفرنسي، علق القصر الرئاسي قائلا: "لم نحدد كيفية انتقال فيروس كورونا إلى ماكرون".

كما كشفت عن ظهور بعض الأعراض على ماكرون، دون تحديد مدى قوتها.

وعقب ذلك، بدأ تتبع المخالطين لماكرون خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقرر وضع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في العزل، على الرغم من ثبوت خلوه من الفيروس، عقب إجراء عدد من الفحوصات.

كما تقرر دخول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العزل عقب مخالطته لماكرون، أثناء تناول الغداء معه يوم الاثنين الماضي، فيما دخل أيضا رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، الحجر أيضا.

وإلى أوروبا، دخل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، العزل الصحي، عقب عقده عدة اجتماعات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أعلنت عدم دخول العزل، رغم لقائها بماكرون.

وحول صحة السيدة الأولى الفرنسية، أعلن مكتب السيدة بريجيت ماكرون، دخولها الحجر الصحي، رغم عدم ظهور أي أعراض للفيروس عليها.