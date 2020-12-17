الإمارات وأمريكا تبحثان علاقات التعاون العسكري

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الفريق أول مارك ميلي، علاقات التعاون والعمل المشترك خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية. واستعرض الجانبان ،وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ اليوم، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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