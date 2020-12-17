توحش الوباء.. وفيات أوروبا بـ كورونا تتجاوز نصف المليون

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، عن تجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا حاجز الـ نصف مليون وفاة.

وبذلك تصبح أوروبا أول قارة ومنطقة يتجاوز عدد وفيات كورونا نصف مليون حالة منذ أن بدأ الوباء في التفشي قبل عام، وفقًا لإحصاء وكالة فرانس برس.

وسجلت أوروبا 500.069 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، من إجمالي إصابات تجاوزت أكثر من 23 مليون حالة.

وكانت بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 74.5 مليون إصابة.

فيما كشفت البيانات عن تسجيل أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم، حتى الآن.