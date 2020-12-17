انتهاك جديد في سوريا.. دخول رتل عسكري تركي إلى إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن دخول رتل عسكري تركي معبر كفرلوسين شمالي إدلب.

وقال المرصد السوري، إنه رصد دخول رتل للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

وأضاف أن الرتل التركي يضم نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية، حيث اتجه نحو النقاط التركية المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وبذلك الدخول، يبلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد 7640 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من 2 فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10975 شاحنة وآلية عسكرية تركية والتي تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.