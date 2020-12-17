كورونا يهاجم بريطانيا بشراسة.. ارتفاع عدد الوفيات في المستشفيات بشكل خطير

ارتفعت عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 340 في إنجلترا و 52 في ويلز و 30 في اسكتلندا و 12 في إيرلندا الشمالية على الرغم من رفض داونينج ستريت استبعاد احتمال حدوث إغلاق وطني ثالث في إنجلترا.

ارتفع عدد الوفيات في مستشفى فيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 434 في علامة أخرى على أن الوفيات قد ترتفع مع استعداد البلاد لتخفيف القواعد في عيد الميلاد.

أبلغت إنجلترا عن 340 حالة وفاة ، وويلز 52 ، وسجلت اسكتلندا 30 ، وإيرلندا الشمالية 12 ليصل إجمالي عدد المستشفيات في المملكة المتحدة إلى 53796.

ارتفع العدد الإجمالي اليومي البالغ 434 شخصًا بنسبة 12٪ عن عدد القتلى الأسبوع الماضي في 10 ديسمبر (386) وأعلى بنسبة 14٪ من 381 حالة وفاة تم الإعلان عنها في 3 ديسمبر.

لقد انخفض بشكل طفيف عن 26 نوفمبر (438 حالة وفاة) ويمكن مقارنته بإجمالي 19 نوفمبر (431 حالة وفاة).

كانت أعلى حصيلة يوم الخميس هي 891 يوم 9 أبريل عندما كانت المملكة المتحدة في الذروة الأولية للوباء ، في حين أن أقلها كانت خمسة في 20 أغسطس.

وجاءت أحدث الأرقام مع انتقال المزيد من الأماكن إلى المستوى 3 في إنجلترا ورفض داونينج ستريت استبعاد احتمال إغلاق وطني ثالث في إنجلترا وسط مخاوف بشأن القواعد التي تسمح بالتجمعات العائلية المحدودة في عيد الميلاد.