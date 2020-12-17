بالتفصيل.. خطوات إنشاء حساب جديد في أبشر 1442

أكثر من 16 مليون مواطن ومقيم في السعودية، يستفيدون من منصة Absher الإلكترونية، وما زال الكثير يبحث عن خطوات إنشاء حساب جديد في أبشر 1442هـ، نظرًا للخدمات العديدة التي تقدمها دون الذهاب إلى زيارة مقرات مديريات الجوازات، والمرور، والأحوال المدنية، وقضاء الساعات في الطوابير والانتظار لإنجاز إحدى الخدمات، فيما أطلقت وزارة الداخلية تلك المنصة في عام 2010م، وأضافت إليها الخدمات التي تخطت 200 خدمة، للتيسير على الجماهير في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه لتواكب رؤية “2030” التي تتبناها الحكومة.

خطوات إنشاء حساب جديد في أبشر

يُعد موقع أبشر الإلكتروني مميز بالخدمات المجانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين بأراضي المملكة، إذ أنه لا يحتسب أي رسوم على استخدام الخدمات الحكومية التي يقدمها عبر شبكة الإنترنت “أون لاين”، بالإضافة إلى أن الموقع متاح في أي وقت على مدار الـ24 ساعة، ولمعرفة الخطوات اللازمة لعمل حساب جديد في منصة أبشر، يرجى إتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية الذهاب إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. كتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين. إدخال رقم الهاتف الجوال. إدخال اسم المستخدم باللغة الإنجليزية على أن يتضمن أرقامًا، وأن يصل إجمالي الأحرف والأرقام إلى 8 بحد أدنى، ويبدأ بحرف “كابتل”. ندخل كلمة السر، ونؤكدها مرة ثانية. يجب إدخال البريد الإلكتروني، ونؤكده مرة ثانية. هنا، ندخل اللغة المفضلة لاستخدام الحساب، ثم ندخل الرمز المرئي. نوافق بعد ذلك، على الشروط والأحكام، ونضغط على “التالي”. ندخل رقم التحقق الذي وصلنا في رسالة عبر الجوال، ونضغط على “تسجيل”، ويمكننا بعد ذلك القيام بعملية التفعيل من أقرب مركز تابع للمنصة، والاستفادة من الخدمات.

خطوات تسجيل دخول Absher

بعد فتح حسابنا في منصة Absher، فإنه من الممكن تسجيل الدخول إليها، والاطلاع على الخدمات العديدة التي تقدمها، والاختيار من بينها، وجاءت خطوات تسجيل دخول منصة أبشر كما يلي: