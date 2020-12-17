شروط الحصول على قرض ثاني بقسط شهري منخفض من بنك سامبا

يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين السعودين عن بنوك التمويل الشخصي والعقاري وإيجار السيارات للتميز ومتابعة المعيشة المناسبة وتحقيق بعض الأحلام عن طريق قرض تمويلي بمبلغ يناسب الراتب الشهري، على أقساط طويلة الأجل، لذلك يقدم بنك سامبا وهو أحد البنوك السعودية أفضل التمويلات المتاحة للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين كل على حد سواء بشروط تناسب كل فرد وفق بعض الأحكام من قبل البنك، ويمكن الحصول على تمويل ثاني من نفس البنك لتكملة باقي احتياجاتك الشخصية، وللحصول على القرض الأخر من بنك سامبا يجب توافر هذه الشروط مع تقديم بعض من المستندات الهامة والأوراق المطلوبة لذلك.

يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات الشخصية للسعوديين بمبلغ قد يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي إذا كان يعمل في المصالح الحكومية وشبه الحومية، وللمقيمين يتم الدفع بمبلغ 7500 ألف ريال سعودي مع التحفظ على مستحقات نهاية الخدمة، وعند عدم التحفظ على تلك المستحقات فأنه يصبح مبلغ التمويل 300 ألف ريال سعودي، التمويل للقادمين الجدد داخل المملكة العربية السعودية فقد يصل مبلغ التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل، وللمتقاعدين تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بقسط شهري منخفض وفترة سداد طويلة.

عند التقدم بطلب القرض للسعوديين فيجب أن يكون العمر أكبر من 18 عاما وأصغر من 70 عاما، والدخل الشهري لموظف الحكومة لا قل عن 2500 ريال، وللموظف بالقطاع الخاص 3500 ريال، للمقيمين شروط أخرى للحصول على قرض سامبا الشخصي أن لا يقل الراتب عن 5000 ريال، وأن يكون موظف بالعمل لمدة لا تقل سنة قبل طلب التمويل، للمتقاعدين اشترط البنك أن يكون العمر فوق 40 عاما، وأن لا يقل المعاش الشهري عن 2000 ريال على أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات، هناك شروط طلب قرض أخر من بنك التسليف مع أطول فترة سداد، ومميزات هامة للمواطنين، وطريقة تقديم طلب إعفاء للقرض عند التعثر في دفع مستحقات بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون قد تم سداد 20% من قيمة التمويل الأول، وكانت هذه من أهم الشروط التي اصدرها البنك للحصول على التمويل الأخر وله عدة مميزات من أهما أنه يتميز بفترة سداد 60 شهرا، مع أمكانية شراء المديونية، وفي حالة الوفاة أو العجز فأنه قد تسقط باقي أقساط القرض، طلب قرض ثاني من خلال الموقع الإلكتروني بنك سامبا أو التوجه إلى أحد فروع سامبا أو يمكنك الاستفسار والتقديم بالطلب عبر الهاتف المخصص 8001241010 المجاني، ويتم التواصل عبر الإنترنت خلال 3 أيام من طلب التمويل والموافقة الفورية على طلب التمويل.