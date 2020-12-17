الآن نتائج كلية الشرطة 2020 برقم البطاقة الشخصية بخطوه واحدة

نتائج كلية الشرطة 2020، التي يراقبها الملايين من الأسر المصرية ممن تقدموا لاختبارات الالتحاق في كلية الشرطة للعام الجديد 2021م، ومنذ ساعات قليلة ارتفعت عمليات البحث علي موقع جوجل من قبل الكثيرين فور الإعلان الرسمي لنتيجة الإختبارات، ونظراً إلي تساؤلات الكثيرون حول آلية التعرف علي نتيجة كلية الشرطة المصرية 2020 نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الخطوات اللازمة التعرفة على نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020م.

أعلنت منذ دقائق قليلة أكاديمية كلية الشرطة المصرية في مؤتمر صحفي نتائج كلية الشرطة 2020م، والتي كانت قد حددت من قبل شروط التقديم في الكلية والتي كان من أهمها حسن سير وسلوك المتقدم وعدم انتمائه إلي أي جماعات سياسية، إضافة على ذلك أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، كما يجب أن يجتاز المتقدمين جميع الإختبارات النظرية وان يكون لائق طبيا، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة كلية الشروط بخطوات بسيطة للغاية من خلال موقع اكاديميه كلية الشرطة المصرية، حيث قد أعلنت الأكاديمية في شهر مارس الماضي عن قبول دفعة استثنائية من الضباط.

يستطيع الطلاب المتقدمين في كلية الشرطة المصرية 2020 التعرف على نتيجة الإختبارات من خلال الخطوات التالية: