نستعرض مع حضراتكم الان خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2020 التي يبحث حولها أعداد كبيرة من الطلاب حالياً لاجل اجراء استعلام الكتروني عليها واتمام استخراجها عقب اعتمادها بصورة رسمية على مستوى جميع محافظات مصر عقب انتهاء أعمال التقديم عليها بصورة رسمية فى تقديمات بدءً اعتباراً من صباح الخامس من اغسطس، على ان نتابع ونستعرض سوياً من خلال هذا المقال الآن طرق وخطوات الاستعلام عليها.اسماء المقبولين فى كلية الشرطة 2020
تعتبر كلية الشرطة المصرية واحدة من الكليات التي يسعى بالتقديم عليها أعداد كبيرة من طلاب شتى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أشار مساعد وزير الداخلية صباح هذا اليوم على بدء أعمال التقديم على تلك الكليات بدءً من صباح يوم الخامس من أغسطس على أن تنتهي جميع الضوابط والتقديمات وإجراء الفحوصات المطلوبة على مستوى كافة اللجان المتخصصة لاستقبال رغبات الطلاب، على أن يبدأ موقع أكاديمية الشرطة المصرية على بدءً أعمال إعلان نتائج قبول الطلاب داخل الكلية على شكل نستعرضها سوياً من خلال موقعكم الاخباري تقنيخطوات الاستعلام نتائج قبول كلية الشرطة المصرية
- بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج المقبولين فى كلية الشرطة المصرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول على موقع أكاديمية الشرطة المصرية من خلال النقر على الرابط.
- إدخال بطاقة الرقم القومي.
- إدخال رقم الملف.
- النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم النتائج بالحال.
علماً على أن القبول داخل كلية الشرطة المصرية يأتي على غرار بعض من الضوابط والشروط المطلوبة التي من اهمها ان يكون معدل المتقدم على كلية الشرطة متجاوزً 65% وان يكون متناسق من حيث الطول والوزن وان يكون حاصل على الجنسية المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كشوفات اسماء المقبولين في كلية الشرطة 2020 بالاسم ورقم الملف عبر موقع اكاديمية الشرطة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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