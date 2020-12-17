نتائج القبول المركزي 2021 برقم الامتحان، فقد تزداد الآن محركات بحث جوجل عن نتائج القبول المركزي لعام 2020- 2021 م وعام 1442- 1443 هـ، فقد أصبحت الأعصاب مشدودة الآن بعد الإعلان عن ظهور النتائج، فقد اتجه جميع الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية الي ذلك الامتحان وأصبح الآن الجميع ينتظر النتيجة الخاصة به علي أحر من الجمر، فقد تزداد محركات البحث علي جميع محركات التواصل الإجتماعي بصفة مستمرة، كما هناك العديد من الأقاويل التي تبين أن نسبة النجاح ليس متوقعة فحسب، حيث تروج تلك الأقاويل أن نسبة النجاح قليلة نسبياً عن نتائج الأعوام السابقة وذلك لما مرت به البلاد من ظروف عصيبة خلال هذا العام.

ظهر الآن نتائج القبول المركزي برقم الامتحان صباح يوم الخميس السابع عشر من شعر ديسمبر 2020 م، وقد ظهرت نتائج القيد السادس، فقد أعلنت النتائج وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أوضحت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الحصول علي النتائج من خلال الروابط الرسمية الخاصة بالوزارة عبر مواقع الإنترنت.

نتائج القبول المركزي 2021 برقم الامتحان لجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج القبول المركزي ويمكن للطالب الحصول علي النتيجة برقم الامتحان الخاص به، وبعد خطوات قامت بتوضيحها الوزارة تتم كالأتي:

علي الطالب الدخول الي موقع القبول المركزي. كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب الراغب في الحصول علي النتيجة. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب. النقر علي كلمة الاستعلام الموجودة في الخيارات التي تُعرض أمامك.

يعرض موقع الوزارة أيضاً الحد الأدنى من اجل التقديم للجامعات في المواد الأدبية وعلم الحياء والمعرفة وأيضاً المواد التطبيقية، ويمكن حصول الطالب علي النتائج بشكل مباشر أيضاً وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم والبحث والتخطيط والمتابعة.

من خلال الرابط الرسمي الذي يقوم بعرضه موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق يتمكن جميع الطلاب الذين خضعوا للامتحانات هذا العام من الحصول علي نتائجهم بصورة مباشرة، كما يمكنهم الاستعلام أيضاً عن قبول الجامعات لهذا للعام المقبل 2021 ميلادياً وعام 1443 هجرياً، والحصول علي النتائج من خلال كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب فقط و قم الهوية الخاصة به.