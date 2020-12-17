دوت الخليج :- تنتهي اعمال البناء والتجهيز لمستشفى معان الميداني خلال أيام .
وقال مدير صحة معان الاحد : ان المستشفى تم بناؤه بأمر من جلالة الملك وسيسهم في تقديم خدمة نوعية لحالات كورونا وهو بسعة 250 سريرا و50 سريرا للعناية الحثيثة وتم رفده بالكوادر الطبية والتجهيزات المطلوبة .
من جهته كشف المهندس فيصل البداد في تصريح للتلفزيون الاردني إنهم يقومون هذه الأثناء بعمليات الفحص والتشييك على آخر أعمال ومرافق المستشفى يحيث تم الانتهاء من 90% منه ..
وتابع : إنه سيتم فحص الغاز وضغطه وتركيب الاجهزة الطبية الحديثة وتركيب المكيفات والتشييك عليها بحيث يتم تجهيز كامل المستشفى بإذن الله خلال 3 ايام .
يذكر ان البداد كابيتال تبني عددا من المستشفيات الميدانية في مختلف المحافظات لحساب القوات المسلحة ووزارة الصحة وقد افتتح جلالة الملك اثنين منها حتى الآن واحد في الزرقاء والآخر في اربد .
شاهد تقرير التلفزيون الاردني لمراحل بناء مستشفى معان الميداني :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيصل البداد : انجزنا 90 % من مستشفى معان الميداني والتسليم خلال 3 أيام .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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