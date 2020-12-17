إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 74.5 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 74.5 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن حصيلة المصابين تجاوزت 74 مليونا و536 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 52 مليونا و373 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و655 ألف و282 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم الأربعاء، زيادة ملموسة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت نحو 717 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,498 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.