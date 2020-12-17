الاتحاد الأوروبى يبدأ التطعيم ضد كورونا نهاية الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين فى تغريدة، الخميس، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيبدأ فى الاتحاد الأوروبى فى 27 و28 و29 ديسمبر، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح "فايزر بايونتيك" فى 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطى الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.

وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى الاتحاد الأوروبى، بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيلها عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 فى 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.