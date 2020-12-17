عاصفة ثلجية قوية تضرب ولايات الساحل الشرقى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - عمقت العاصفة الثلجية آثارها فى العديد من ولايات الساحل الشرقى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، بعدما تسببت فى وقوع المئات من حوادث السير التى أدت الى وفاة شخصين.





وبحسب شبكة "سكاى نيوز" عقب العاصفة الثلجية، بادرت كل من ولايتى بوسطن ونيويورك، إضافة إلى العديد من المدن المتفرقة فى ولايات الساحل الشرقى، إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الخدمات العامة أمام العموم.

وشهدت مناطق عديدة انقطاعا للتيار الكهربائى بعد وصول سرعة الرياح إلى أكثر من 50 ميلا فى الساعة، وأغلقت عشرات المراكز المتخصصة لاجراء فحص كورونا أبوابها امام المراجعين نتيجة للظروف الجوية.

وأكدت شركة ups المختصة فى النقل أنها سوف تستمر فى توصيل اللقاحات طالما أن السلطات الرسمية لم تقم بإغلاق المطارات أو الطرق السريعة، وأكدت إنشاء غرفة عمليات و ضع خطط خاصة من اجل متابعة توزيع اللقاح اثناء العاصفة الثلجية.

وعادت سلطات معظم الساحل الشرقى لتأكد على ضرورة البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة بعد تحذيرات بتشكل طبقة من الجليد على الطرقات، فجر الخميس.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير العاصفة الثلجية إلى مساء الجمعة فى كل من ولايتى نيويورك وبنسلفانيا، فى حين ينتهى تأثيرها على الكثير من المناطق، فى وقت متأخر من مساء الخميس.