ترامب يكشف حقيقة علاقته بمحاكمة نجل بايدن

كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن عدم وجود علاقة له إطلاقا بالمحاكمة المحتملة لهانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليست لي أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أي محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن"، مضيفا أن ما قيل "أخبار زائفة، ومن المحزن جدا مشاهدتها".

وكان نجل بايدن قال في وقت سابق، إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق، إذ أعلنت ولاية ديلاوير الأمريكية، فتح تحقيق موسع حول الضرائب التي دفعها هانتر.

وقال هانتر في بيان له: ""علمت لأول مرة، أن مكتب المدعي العام لولاية ديلاوير أخبر محامي أمس أنه ينظر في ملف الضرائب الخاص"، مؤكدًا أنه يتعرض للاستهداف.

وأضاف: "أجرى المحامي الخطوات القانونية، بما في ذلك بمساعدة مستشاري الضرائب المحترفين، وأتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة".

من جانبه، قال مكتب الرئيس المنتخب في بيان: "بايدن فخور للغاية بابنه الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الوقحة في الأشهر الأخيرة، وأصبح أقوى بسبب هذا فقط".

وكان ترامب اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته داعيًا بكين علنا للتحقيق في دور هانتر في الشركة.

وقال هانتر بايدن في أكتوبر 2019 إنه "لم يرتكب أي مخالفات على الإطلاق" لكنه أقر بأنه ربما يكون قدم فرصة للهجوم على والده.