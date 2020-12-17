الخيانة تقسم جنود جبهة تحرير شعب تيجراي

استخدم جنود متمردون الدبابات الحكومية لمهاجمة رفاقهم السابقين في قاعدة عسكرية في الأيام الأولى من الفوضى في حرب إثيوبيا التي استمرت لمدة شهر في منطقة تيجراي، وفقًا لجنديين علقوا في ما وصفوه بحصار دام 10 أيام.

وحاصرت القوات التي لا تزال موالية لحزب تيجراي الحاكم السابق، جبهة تحرير شعب تيجراي، قاعدة سيرو بالقرب من الحدود الشمالية مع إريتريا في 4 نوفمبر، وفقًا للجندين اللذين نقلت عنهما رويترز، مضيفين أن الطعام والماء ينفدان في غضون أيام، ما أجبر من كانوا بالداخل على تقنين الإمدادات.

وقالوا إن الحصار بلغ ذروته في اليوم العاشر عندما وصلت تعزيزات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي بالدبابات والمدافع المضادة للطائرات وقذائف الهاون في محاولة للاستيلاء على القاعدة، ووصفوا قصفًا استمر ست ساعات حاول فيه بعض الجنود الفرار من الجزء الخلفي من المجمع لكن تم أسرهم.

وقال أحد الجنود، تاكيل أمباي، "حتى بعد استسلامنا، طعنوا أحد أعضائنا دون سبب"، وقال إنه رأى جثث 15 من رفاقه، بعضهم مصاب بجروح مائلة، وآخرون أصيبوا بالرصاص.

الوصف الذي قدمه لـ رويترز تاكيلي وملا كاسا، جندي آخر، يدعم روايات الحكومة عن الكيفية التي بدأ بها الصراع.

كما أنه يتفق مع التفاصيل التي قدمها ضابط عسكري كبير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي في 10 نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تنفي بدء الصراع.

وقال زعيم الجماعة، ديبريتسيون جبريمايكل، لـ رويترز في رسالة نصية الشهر الماضي، "لم نبدأ أي هجوم" ، رغم أنه قال إن بعض الجنود "انضموا إلينا برفض المعاملة الفيدرالية لتيجراي"

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مسؤولي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي للحصول على مزيد من التعليقات.

كما لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من روايات الجنديين لأن الاتصالات مع ذلك الجزء من تيغراي معطلة ، والحكومة تقيد الوصول إلى المنطقة. ولم يرد مسؤولون حكوميون ولا عسكريون على طلبات للتعليق.

وتقول الحكومة الاثيوبية إن قواتها عادت الآن للسيطرة على المدن والبلدات الرئيسية ، وتعمل إدارة انتقالية جديدة على استعادة النظام في تيجراي.

لكن التجارب التي رواها مولا وتاكيل تساعد في تفسير سبب استمرار الانقسامات المريرة.