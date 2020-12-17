ناقش رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الأوضاع العامة والشؤون المعيشية في طرابلس والشمال، مع عدد من الشخصيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية.
ووفقًا لموقع "لبنان 24"، بحث ميقاتي مع وفود شعبية معاناة أبناء طرابلس وخصوصا على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي حيث تعاني المدينة من تقنين عشوائي وقاس جدا، ينعكس أيضا على التغذية بالمياه التي انقطعت عن عدد من المناطق.
وأجرى ميقاتي سلسلة اتصالات بالمسؤولين المعنيين الذين أكدوا عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته خلال الساعات المقبلة.
وطالب ميقاتي باعتماد العدالة في التغذية الكهربائية وأن لا تكون نتائج الأعطال الطارئة على حساب طرابلس وأهلها فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. أسر طرابلس تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.