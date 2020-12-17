لبنان.. أسر طرابلس تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه

ناقش رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الأوضاع العامة والشؤون المعيشية في طرابلس والشمال، مع عدد من الشخصيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، بحث ميقاتي مع وفود شعبية معاناة أبناء طرابلس وخصوصا على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي حيث تعاني المدينة من تقنين عشوائي وقاس جدا، ينعكس أيضا على التغذية بالمياه التي انقطعت عن عدد من المناطق.

وأجرى ميقاتي سلسلة اتصالات بالمسؤولين المعنيين الذين أكدوا عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته خلال الساعات المقبلة.

وطالب ميقاتي باعتماد العدالة في التغذية الكهربائية وأن لا تكون نتائج الأعطال الطارئة على حساب طرابلس وأهلها فقط.