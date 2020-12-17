الإعلام الليبي: الانتعاش الاقتصادي يمهد للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية

تناقلت وسائل إعلام ليبية الأوضاع في جميع مدن ليبيا خلال الفترة الحالية وحالة التفاؤل الكبيرة في الشارع الليبي من حدوث انفراجة للأزمة والصراع الليبي قريبا جدا.

ونشرت وكالة الأنباء الليبية والساعة ٢٤ والعهد الجديد تقارير حول تصريحات أحمد معيتيق نائب رئيس وزراء حكومة الاتفاق الوطني حول ثقته من إمكانية الوصول إلى مصالحة بين الأطراف المتنازعة وتحقيق الحل السياسي للصراع الليبي، وذلك بعد استعادة ليبيا لاقتصاد البلاد بالكامل.

وتناولت التقارير أنه تجري حاليًا مفاوضات في ليبيا تتمثل مهمتها الرئيسية في إيجاد حل للأزمة، وكذلك التحضير للإنتخابات المستقبلية في البلاد.

ولم تصبح المفاوضات بين ممثلي حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة ممكنة إلا بعد أن وقع الطرفان اتفاقية وقف إطلاق النار في أغسطس 2020.

تبع ذلك الإجتماع الأول، الذي نظمه نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وممثلو الجيش الوطني الليبي. وخلال هذه المفاوضات، تم إبرام واحدة من أهم الإتفاقيات الخاصة بالبلاد بشأن استئناف إنتاج وبيع النفط الليبي. يقول الخبراء ان هذا الاجتماع شكل خطوة أولى هامة نحو انتعاش اقتصاد البلاد.

وقال أحمد معيتيق إنه من الضروري الآن عدم إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الهش الموقع بين الطرفين ومواصلة العمل نحو المصالحة الشاملة. لهذا، من الضروري تحسين عمل الهيئة المشرفة على التوزيع العادل لعائدات النفط وجعل هذا التوزيع أكثر شفافية، حيث سيساهم تحسن الوضع الاقتصادي الى حلحلة الأزمة السياسية في البلاد. وبذلك سيُقيم الشعب الليبي جودة أداء الحكومة لعملها، وبالتالي سيثق بها.

وقد صرح نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في وقت سابق أن الحل السياسي للأزمة الليبية ليس مهمة الحكومة فحسب، بل مهمة الشعب أيضًا، الذي يجب أن يشارك في عملية تقرير مصير ليبيا، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل الأزمة.