سقوط ضحايا في قصف إثيوبي على الجيش السوداني

نقلت صحيفة "سودان تربيون" عن عسكريين سودانيين تفاصيل القصف المدفعي الإثيوبي على الأراضي السودانية.
وعاد إلى الأراضي السودانية، 30 عسكريا، عقب تعرضهم لكمين من قبل القوات الإثيوبية وميليشيا، ما أسفر عن مقتل 4 منهم، وإصابة 12 آخرين.
وكشف أحد الجنود إلى الصحيفة عن تعرضهم لقصف مدفعي من الجيش الإثيوبي، داخل الحدود السودانية، بعمق 7 كم، وذلك عند منطقة جبل الطيور.
وفجر مفاجأة حول الهجوم، قائلا إن عدد المصابين قد ارتفع إلى 27 عسكريا، لا يزال بعضهم يحتاج إلى الإخلاء من مكان الهجوم، مؤكدا أن منفذ الهجوم هو الجيش الإثيوبي وليس ميليشيا.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد وصل إلى الحدود السودانية الإثيوبية، لتفقد القوات عقب الكمين الذي تعرضوا له، ما أسفر عن هؤلاء الضحايا.
وأشار الجيش السوداني إلى أنه تعرض للقصف داخل أراضيه، من عدة جهات.
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