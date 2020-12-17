محكمة ارجنتينية تأمر بالتحفظ على جثة مارادونا

وتوفي نجم كرة القدم الأمريكية الجنوبية جراء سكتة قلبية في 25 نوفمبر الماضي، بعد عدة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ لإزالة جلطة دموية.
وأدت وفاة مارادونا إلى حداد في عالم كرة القدم ، بينما قد يبدأ ورثته المحتملين معركة قانونية على تقسيم ثروته.
رحل مارادونا وترك ورائه خمسة أبناء وبنات معترف بهم قانونًا، ولكن هناك أيضًا العديد من الأطفال المزعوم بأنهم من ابناء نجم كرة القدم الراحل نتيجة علاقات غير شرعية يعيشون في مقاطعات مختلفة في الارجنتين، ويتعين عليهم إيجاد طريقة لتقسيم ميراث ايقونة نجم الكرة الراحل، \ما قد يؤدي إلى معركة قانونية، حيث ترك أسطورة كرة القدم وراءه ثروة بقيمة 50 مليون دولار، وفقًا للتقارير.
وطلبت إحدى أطفال مارادونا المزعومين خارج إطار الزواج، تدعى "ماجالي جيل" بالغة من العمر 25 عامًا، إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات أنها ابنة نجم كرة القدم الراحل.
وجاء في حكم المحكمة: "تطلب السيدة جيل إجراء دراسة ... وأن يرسل مكتب المدعي العام بالنيابة لهذا الغرض عينة من الحمض النووي".
وبينما هدد مارادونا العام الماضي بالتبرع بكل ثروته، دون ترك أي شيء لورثته المحتملين، تحظر القوانين الأرجنتينية حرمان أقرب أقربائه من الميراث.
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