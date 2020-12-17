محكمة ارجنتينية تأمر بالتحفظ على جثة مارادونا

حكمت المحكمة الوطنية الأرجنتينية بأنه "يجب حفظ" جثة الراحل ارماندو دييجو مارادونا، نجم منتخب كرة القدم الارجنتيني في حالة الحاجة إلى الحمض النووي الخاص به في قضية الأبوة.

وتوفي نجم كرة القدم الأمريكية الجنوبية جراء سكتة قلبية في 25 نوفمبر الماضي، بعد عدة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ لإزالة جلطة دموية.

اقرأ ايضا



وأدت وفاة مارادونا إلى حداد في عالم كرة القدم ، بينما قد يبدأ ورثته المحتملين معركة قانونية على تقسيم ثروته.

رحل مارادونا وترك ورائه خمسة أبناء وبنات معترف بهم قانونًا، ولكن هناك أيضًا العديد من الأطفال المزعوم بأنهم من ابناء نجم كرة القدم الراحل نتيجة علاقات غير شرعية يعيشون في مقاطعات مختلفة في الارجنتين، ويتعين عليهم إيجاد طريقة لتقسيم ميراث ايقونة نجم الكرة الراحل، \ما قد يؤدي إلى معركة قانونية، حيث ترك أسطورة كرة القدم وراءه ثروة بقيمة 50 مليون دولار، وفقًا للتقارير.