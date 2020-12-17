أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 183 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، محاولة تسلل في شارع الخمسين، و7 غارات لطيران تجسسي في الدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء الدريهمي و16 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والدريهمي والفازة وشارع الخمسين.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 38 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 431 قذيفة و126 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
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