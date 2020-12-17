ترامب : ليست لى علاقة بمحاكمة نجل بايدن المحتملة

جدة - نرمين السيد - وكتب ترامل فى تغريدة: "ليست لى أية علاقة بمحاكمة هانتر بايدن المحتملة، أو أى محاكمة محتملة تستهدف عائلة بايدن"، مضيفا أن ما قيل بهذا الصدد "أخبار زائفة، ومن المحزن جدا مشاهدتها".

وكان نجل بايدن قال فى الأسبوع الماضى إن معاملاته الضريبية تخضع للتحقيق.

وأضاف أنه يتعامل مع القضية "بجدية كبيرة"، لكنه واثق من أن "المراجعة الموضوعية" ستظهر أنه تعامل مع شؤونه الضريبية "بشكل قانونى وملائم".