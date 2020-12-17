ألمانيا : ارتفاع عدد مرضى كورونا بأقسام الرعاية المركزة إلى 4856 مريضا

وأوضح التقرير اليومى للجمعية أن عدد هؤلاء المرضى وصل إلى 4856 مريضا بارتفاع بمقدار 20 مريضا مقارنة بأمس الأربعاء.
وتم وضع 57% من هؤلاء المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى، يشار إلى أن عدد مرضى كورونا فى أقسام الرعاية المركزة فى ألمانيا كان يبلغ قبل أسبوع 4339 مريضا، فيما كان يصل هذا العدد إلى 3921 مريضا مطلع الشهر الجارى.
وحسب التقرير، فإن عدد الأَسِرَّة الخالية فى أقسام الرعاية المركزة للبالغين وصل إلى 3722 سريرا، وهناك نحو 10800 سرير مصنف احتياطى طوارئ للبالغين على مدار سبعة أيام.
كانت الجمعية ومجموعة متخصصة فى طب الرعاية المركزة والأمراض المعدية وطب الطوارئ فى معهد روبرت كوخ، أعلنتا أن الأمور لم تصل فى الوقت الراهن إلى الاضطرار إلى إعطاء أولويات للمرضى المحتاجين إلى تلقى العلاج فى الرعاية المركزة.
كما أعلنت الجمعية والمجموعة أنه تم تنظيم قواعد منذ بعض الوقت تتيح نقل المرضى بين المستشفيات فى ألمانيا فى حال واجهت إحدى المناطق أعباء زائدة عن الحد.
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