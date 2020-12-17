هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الزيادة الحادة للإصابات تأتى بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع فى البلاد. يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس فى هولندا. وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعا طارئا يوم الأحد الماضى لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

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