مع قرب خروجه.. ترامب يغير نبرته عن نجل بايدن وينكر علاقته بمقاضاته

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، أنه لن يشارك في تحقيق وزارة العدل بشأن هنتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب ترامب على تويتر "لا علاقة لي بالمقاضاة المحتملة لهنتر بايدن أو عائلة بايدن"، مضيفا "إنها مجرد أخبار مزيفة، في الواقع، أجد أنه من المحزن جدًا مشاهدته!".

زعمت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب يريد تعيين مستشار خاص في تحقيق هانتر بايدن، مما يضمن بشكل فعال أن الرئيس المنتخب بايدن لا يمكن رفضه بعد أداء اليمين في 20 يناير.

وأفادت تقارير أن بعض مساعدي البيت الأبيض حذروا الرئيس من أن تعليقاته العلنية بشأن التحقيق قد يضفي الطابع السياسي على التحقيق الشرعي في الشئون الضريبية لبايدن وربما يتسبب في مشاكل للرئيس بمجرد تركه لمنصبه.

وكان ترامب قد أعرب علانية عن استيائه من المدعي العام بيل بار لفشله في "تصحيح الأمور" على هانتر بايدن خلال الفترة التي سبقت انتخابات 2020. وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت يوم الأحد: "جو بايدن كذب على منصة المناظرة" مضيفا "قال" لا شيء يحدث ، لا شيء يحدث "، وكان ينبغي لبيل بار أن يتقدم".