المؤامرات المكشوفة.. تعليق جديد من البحرين عن جرائم قطر ضد البحارة

هاجم الشيخ خالد بن أحمد، مستشار العاهل البحريني للشئون الدبلوماسية، قطر، وذلك عقب استهدافها المستمر للبحارة.

وكتب بن أحمد في تغريدات على تويتر: "أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة، وأسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم".

وأضاف: "فقد اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود، إلا أنه ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم وأرزاقهم، وهي مسألة نأخذها بأقصى الجدية وعلى قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل".

وأدان مجلس الشورى البحريني، الممارسات القطرية الاستفزازية تجاه مواطني المملكة، واصفًا تلك التصرفات بأنها تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين والأعراف الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن بيان أصدرته اللجنة، قوله: " الاعتداءات والاستهدافات المتكررة ضد مواطني البحرين من الصيادين والبحارة تمثل تهديدًا لأمن البحرين، واستهدافًا واضحًا لأرزاق أبنائها الذين يعملون في مهنة الصيد على مدار السنين، مؤكدة أن البحرين تمتلك كل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحفظ حقوقها، وحقوق المواطنين بعد التعديات السافرة على المياه الإقليمية والتي تعتبر ثروة وطنية ومصدر رزق للعديد من المواطنين".

وأضاف البيان: "التعديات المستمرة على المواطنين تعبر عن كراهية واضحة تجاه البحرين، مؤكدة أن هذه التعديات تأتي ضمن سلسلة من الاستهداف الممنهج والمستمر على البحرين وشعبها، وضرب لكل آداب حسن الجوار والقوانين المتعلقة بالبحار، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم بها مختلف الجهات الرسمية لحماية المواطنين والثروات الوطنية، والمياه الإقليمية.

واحتجزت البحرية القطرية طرادا بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من 3 أفراد.