أخبار اليمن : ولادة توأم سيامي بصنعاء.. والأطباء يناشدون الأمم المتحدة

ولادة توأم سيامي بصنعاء.. والأطباء يناشدون الأمم المتحدةنجح فريق طبي بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة ثلاثينية، أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً بالصدر والبطن.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني، أن التوأم بحاجة لعملية جراحية دقيقة للفصل بينهما، إلا أن عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة اللازمة، حال دون إجراؤها في المستشفى.

وطالب الأمم المتحدة والصحة العالمية والمنظمات الدولية والإنسانية الاضطلاع بالمسئولية في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ حياة التوأم بنقلهم إلى الخارج لإجراء العملية أو ارسال فريق طبي متخصص مع الأجهزة اللازمة.

وأشار الدكتور المروني إلى أن الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية وتدمير البنية التحتية للمنشآت الصحية، ساهم في تدني مستوى الخدمات الطبية وإنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر إلى العلاج بالخارج.

فيما أوضحت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، أن ولادة التوأم السيامي هي أول حالة يشهدها المستشفى منذ ثلاث سنوات والثانية من نوعها خلال عشرين عاماً وهي حالة نادرة تحدث في كل 189000 ولادة على مستوى العالم.

وأفادت بأن العملية تكللت بالنجاح بإشراف كادر طبي يمني، ضم رباب القرشي ومنى سويد وبسمة العنسي وعبد الجليل السماوي ونبيل الحميري .. مشيرة إلى أن حالة الأم مستقرة، فيما حالة التوأم حرجة، وتم وضعهما في الحضانة.

وناشدت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية برفع الحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان على اليمن وفتح مطار صنعاء الدولي أمام آلاف المرضى الذين هم بحاجة للسفر إلى العلاج بالخارج.