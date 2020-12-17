بابا الفاتيكان : تحويل أموال التسلح لمكافحة كورونا يضمن توفير اللقاح للجميع

جدة - نرمين السيد - حث بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الخميس، زعماء العالم على تحويل الأموال المستخدمة فى التسلح لمكافحة جائحة كورونا وضمان وصول اللقاحات للفقراء والدول الأضعف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وفى رسالته بمناسبة اليوم العالمى للسلام، الذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية فى الأول من يناير، كرر البابا فرانسيس أيضا دعوته لإنشاء صندوق عالمى من الأموال المخصصة للسلاح للمساعدة فى القضاء على الفقر. وقال بابا الفاتيكان: "كم هى الموارد التى تُنفق على التسلح، لا سيما الأسلحة النووية، والتى يمكن استخدامها فى أولويات أكثر أهمية مثل ضمان سلامة الأفراد ونشر السلام والتنمية البشرية المتكاملة ومكافحة الفقر وتوفير الرعاية الصحية". وتابع قائلا: "أُجدد مناشدتى للزعماء السياسيين والقطاع الخاص بألا يدخروا جهدا لضمان وصول اللقاحات المقاومة لكورونا والتقنيات الأساسية اللازمة للاعتناء بالمرضى للفقراء والأكثر ضعفا".

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