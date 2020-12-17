آبى أحمد : الحادث الأخير على الحدود السودانية لن يكسر علاقتنا مع الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" كتب آبى أحمد فى تغريدة: "الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذى شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان، هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات".
وأضاف: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".
وكان الجيش السودانى قد أعلن أمس الأربعاء تعرض قواته لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.
ولم يحدد الجيش السودانى عدد أفراده الذين قتلوا، فيما قال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهى جزء من منطقة "الفشقة"، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.
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