مكتب زوجة ماكرون يعلن سلبية فحصها لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن قصر "الإليزيه" فى بيان، أن اختبارات إيمانويل ماكرون "42 عاما"، لفحوصات "كوفيد – 19" جاءت إيجابية "مصاب"، مما دفع بجهود التتبع والتعقب فى جميع أنحاء أوروبا بعد اجتماعات بين الزعيم الفرنسى ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبى فى الأيام الأخيرة الماضية.

ونوه البيان، إلى أن "ماكرون سيخضع للحجر الصحى لمدة 7 أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر".

وذكر البيان، أنه "من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس بالمرض، مشيرا إلى أن زوجة الرئيس بريجيت ماكرون (67 عاما)، ستخضع نفسها للحجر الصحى أيضا.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسى الفرنسى، أن "ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما فى ذلك زيارته التى كانت مقررة إلى لبنان الأسبوع المقبل.