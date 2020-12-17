العقوبات الخارجية .. بايدن على خطى ترامب فى رسم السياسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، لوكالة أنباء "رويترز"، إن بايدن يسارع بعد تولى الرئاسة فى 20 يناير المقبل، إلى البدء فى إعادة تقييم نهج ترامب فى استخدام "القوة الغاشمة"، ويتمهل فى الوقت ذاته فى التفكير قبل إجراء أى تغييرات رئيسية فى ما يخص الدول الرئيسية المستهدفة بالعقوبات، مثل إيران والصين.

وأشارت المصادر إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه بايدن سيكون تحديد أى العقوبات التى تستحق الحفاظ عليها أو توسعتها، وأيها يمكن الاستغناء عنه، ويأتى ذلك بعد 4 سنوات فرض فيها ترامب عقوبات اقتصادية بوتيرة غير مسبوقة، كانت فى كثير من الأحيان أحادية الجانب.

وأوضحت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، إنه "سيتم صياغة الاستراتيجية المعدلة بالاستفادة من مراجعة واسعة لبرامج العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن، ولكن حتى قبل اكتمال هذا التقييم، فإن العقوبات ستظل أداة محورية فى يد الولايات المتحدة، لكنها لن تُستخدم تحت شعار "أمريكا أولا" الذى كان يسيّر السياسة الخارجية فى إدارة ترمب".

وقال مصدران، إن "من الاحتمالات الأولى رفع العقوبات التى فرضها ترمب فى سبتمبر على مسؤولين فى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق فى ما إذا كان الجيش الأميركى ارتكب جرائم حرب فى أفغانستان". وكان الحلفاء الأوروبيون نددوا بتلك العقوبات.

وبحسب المصادر، فإنه "من الممكن أن يفرض بايدن أيضاً عقوبات مماثلة للعقوبات التى تفرضها بريطانيا والاتحاد الأوروبى على روسيا، بسبب تسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى".

وألمحت المصادر، أنه يرجح أن يواصل بايدن استخدام هذه الإجراءات القسرية، مشيرة إلى أنه ستحدث تغييرات، ومنها التمهل فى عملية اتخاذ القرار، والتنسيق بشكل أوثق مع الحلفاء.

وكشفت "رويترز" فى تقرير لها، عن أن ما يزيد التحديات التى يواجهها بايدن خلال فترته الأولى، أن ترامب حافظ على وتيرة فرض العقوبات فى الأيام الأخيرة لإدارته.

العقوبات سلاح ترامب المفضل

وفرض ترامب عقوبات تجعل من الصعب على من يخلفه العودة إلى الاتفاق النووى التاريخى الذى تم توقيعه مع إيران، وكذلك إقامة علاقة عمل على نحو سريع مع الصين، وذلك بعد استهداف مسؤولين فى الحزب الشيوعى الحاكم.

واستخدم ترامب سلاح العقوبات كرد مفضل على المشاكل الدولية، من أنشطة إيران العسكرية، إلى الترسانة النووية الكورية الشمالية، إلى الأزمة السياسية فى فنزويلا، وإلغاء العقوبات هو الوسيلة التى تكافئ بها واشنطن الأطراف التى تغيّر مسلكها.

يذكر أن إدارة ترامب كانت رائدة فى فرض قرارات منع إصدار تأشيرات الدخول للولايات المتحدة، وأثر ذلك على أكثر من 200 مسؤول أجنبى فُرضت عليهم عقوبة المنع من السفر، وهو إجراء نادراً ما استُخدم قبل ترمب. كما صعّدت إدارته استخدام ما يطلق عليها "العقوبات الثانوية" التى طالت الأصدقاء والأعداء على السواء.

وأصدرت إدارة ترمب نحو 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة، بالمقارنة مع 2350 فى فترة الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما، وفى الوقت ذاته ألغت عقوبات أقل بكثير، وذلك وفقاً لأرقام جمعها مركز الأمن الأميركى الجديد.