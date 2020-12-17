1960 حالة.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بـ لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ورصدت الوزارة 1960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و14 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 152 ألفا و 893 إصابة، ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1248 حالة.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان حمد حسن، حذر أمس الأربعاء، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد.

وقال حسن في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان انعكاس الإقفال إيجابيًا حتى أمس بنسبة 10 % من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين".

وأضاف: "أما اليوم بعد مرور 10 أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالارتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات Ag السريع".

ودعا مواطني لبنان إلى التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد، مرفقًا تغريدته بهاشتاج #العيد_فرحة_وإلتزام.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قالت إنه من المنتظر توقيع اتفاق هذا الأسبوع للحصول على لقاح "فايزر" للوقاية من كورونا، ومن المقرّر أن تتلقى الدفعة الأولى من اللقاح بعد 8 أسابيع.

وقال حمد حسن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال: "على الرغم من النقص الشديد في العملات الأجنبية، ذللنا هذه العقبة، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من اللقاح في غضون ثمانية أسابيع بعد التوقيع".

وأضاف: "لبنان يهدف إلى إضافة 200 سرير جديد بوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات خلال شهرين ليصل الإجمالي إلى 700".