فرنسا: المؤبد للمنفذ الرئيسي لـ هجوم قطار تاليس 2015

أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الحكم على 4 أشخاص متورطين في هجوم إرهابي على قطار تاليس في عام 2015، بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات والمؤبد.

وحكم على أيوب الخزاني بالمؤبد، حيث يعتبر المتهم الرئيسي ونفذ الهجوم الذي استهدف قطار تاليس في صيف عام 2015 ونجح ركاب في إحباطه.

وكان ممثلو الإدعاء الفرنسيون، طالبوا بالسجن المؤبد للمغربي أيوب الخزاني، والذي استقل قطار تاليس الفائق السرعة بين أمستردام وباريس وأخفى بندقية رشاشة من طراز "ايه كي-47" و 300 طلقة، معترفًا بأنه كان يرغب في مهاجمة جنود أمريكيين.

كما طلب المدعون أحكاما بالسجن تراوح بين 8 و30 عاما لثلاثة آخرين يشتبه في مساعدتهم للخزاني والبلجيكي عبد الحميد أبا عود الذي قال الأول إنه خطط للعملية.

ويعتبر أبا عود هو أحد المخططين للعديد من الهجمات في أوروبا، بينها هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس ومحيطها.